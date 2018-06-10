الكابنيت الإسرائيلى يبحث تسوية سلمية فى غزة.. واعتقال 9 فلسطينيين بالضفة

وكالات الأنباء

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اجتماعًا للمجلس الوزارى المصغر (الكابنيت)، لبحث السبل الكفيلة بدفع حلول إنسانية فى قطاع غزة إلى الأمام، وذلك حسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد.

ومن بين الحلول المطروحة منح 6 آلاف تصريح عمل، الأمر الذى يعارضه جهاز الأمن العام الشاباك ويؤيده الجيش الإسرائيلى، ومد سكة حديدية بين ميناء سدود وشمال القطاع، وخطة إقامة الجزيرة الصناعية التى بادر إليها وزير الاستخبارات والمواصلات يسرائيل كاتس.

وقال والد الجندى هدار جولدين - الذى تحتجز حركة حماس جثمانه فى القطاع - إنه يتوقع من أعضاء المجلس أن يصروا على اشتراط التوصل إلى أى اتفاق بخصوص غزة، بإعادة الجنديين والمواطنين الإسرائيليين، وفى غضون ذلك، قام عناصر الجيش الإسرائيلى، اليوم الأحد، بحملة اعتقالات للفلسطينيين بزعم محاولة دهس من قبل سائق أثناء اقتحامهم مخيم نور شمس فى طولكرم، فيما، قال الجيش، إن سيارة مسرعة توجهت نحو الجنود، فأطلقوا النار عليها، واعتقلوا ركابها، ولم تقع إصابات، وفى ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلى اعتقال 9 فلسطينيين خلال اقتحام مدن فى الضفة الغربية.