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السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا و يبحثان تطورات "سد النهضة"

الأحد، 10 يونيو 2018 12:16 ص
السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا و يبحثان تطورات "سد النهضة" الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، أحمد أبيى رئيس وزراء إثيوبيا، والذى يقوم بزيارة رسمية إلى مصر.

ووقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبى تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى، كما تطرقت المباحثات إلى بحث تطورات موقف سد النهضة، حيث توافق الرئيسين على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كلٍ منهما فى تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الأخر، وتوفر الإرادتين  السياسية والشعبية للتوسع بأفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كافة المجالات ولا سيما على الصعيدين السياسى والاقتصادى.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم  التهنئة لأحمد أبيى على توليه منصب رئيس الوزراء مع تمنياته له بالتوفيق والسداد فى مهام منصبه الجديد.

 

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السيسي خلال استقباله رئيس وزراء إثيبوبيا

 

 
 
 
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