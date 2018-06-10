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السيسى لرئيس الوزراء الإثيوبيى: شعوبنا تنتظر منا الكثير

الأحد، 10 يونيو 2018 07:16 م
السيسى لرئيس الوزراء الإثيوبيى: شعوبنا تنتظر منا الكثير السيسى
كتب أيمن رمضان _ ريهام عبد الله
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للدكتور أبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، على كلمته خلال المؤتمر الصحفى، والتى وصفها بـ"المشجعة".

وقال الرئيس خلال كلمته :"نحن فى مصر، وعايز أؤكد لك أن كل المصريين بيكنوا كل التقدير والاحترام، والمحبة للشعب الإثيوبى، وكل شعوب المنطقة عايزين نعيش كمان عايزين شعوب المنطقة تعيش، شعوبنا تنتظر منا الكثير، نحن قادرين من خلال الثقة التى تم بنائها وتأكيدها، بأوعد المصريين والإثيوبيين، بتطور العلاقة وتحسنها فى كافة المجالات، وهو دايما كان بيقولى والله والله لن ترى ضرر مننا، وإحنا بنقولك والله لن نضر بكم أبدا".

 

 


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