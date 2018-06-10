السجن المؤبد لخادمة وعامل لقتلهما سيدة وسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى وعضوية كلا من المستشارين عبد العظيم صادق خليفة ووديع حنا ناشد وأمانة سر خميس قمر وإيهاب النادى بمعاقبة عامل وخادمة بالسجن المؤبد لقتلهما سيدة وسرقة مشغولاتها الذهبية.

ترجع أحداث القضية رقم 38937 لسنة 2017 جنايات قسم المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بقتل وسرقة "فايزة.م"، وكشفت التحريات أن مرتكبى الواقعة هما: "كريم.أ" و"آلاء.أ". وتبين، أن الثانية تعمل خادمة لدى المجنى عليها، وساعدت المتهم الأول فى دخول الشقة لسرقة المصوغات الذهبية خلال نوم الضحية إلا أن فور استيقاظها انهال عليها بالضرب، وطعنها بسكين، واستوليا على المصوغات.