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الزراعة تستعد للعيد بتكثيف لجان فحص استيراد الماشية.. ورقابة أسواق اللحوم

الأحد، 10 يونيو 2018 04:30 ص
الزراعة تستعد للعيد بتكثيف لجان فحص استيراد الماشية.. ورقابة أسواق اللحوم عبد المنعم البنا وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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 بدأت وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات  البيطرية والإدرات التابعة لها ومديريات الطب البيطرى، تكثيف عدد اللجان البيطرية للإشراف على عمليات استيراد اللحوم والماشية الحية وعجول الذبيح الفورى، طبقا  لتلقى طلبات الشركات المستوردة، والتيسير عليها، وتشديد إجراءات الحجر البيطرى وتفعيل دوره، وذلك تزامنا مع استقبال عدد من رؤوس الحيوانات واللحوم المستوردة من الخارج استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور إبراهيم  محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، إن هناك رقابة مشددة على أسواق اللحوم المفتوحة وضبط المخالفين  قبل عيد الفطر المبارك، وكإجراء احترازى  يتم  إعلان حالة الطوارىء داخل المحاجر البيطرية بإعتبارها صمام الأمان للبلاد، بحيث تمنع دخول أى أمراض من خلال الحيوانات الحية، فضلا عن ضبط إجراءات استيراد الحيوانات وتشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد.

وتابع رئيس الخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة حريصة على توفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناه عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء خاصة مع زيادة  الطلب على اللحوم خلال الأعياد والمناسبات، واتباع استراتيجية تنويع مصادر استيراد اللحوم من مختلف دول العالم بالتوازى مع تشديد إجراءات الفحص وتفعيل دور المحاجر البيطرية، وإرسال لجان من قبلها لمختلف الأماكن لفحص الحيوانات والتأكد من خلوها من الأمراض قبل دخولها البلاد.

 


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استيراد الماشية الحية

اللحوم المجمدة

الخدمات البيطرية




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