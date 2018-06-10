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الداخلية تضبط 9 ملايين و640 ألف صاروخ ألعاب نارية بالمحافظات

الأحد، 10 يونيو 2018 01:12 م
الداخلية تضبط 9 ملايين و640 ألف صاروخ ألعاب نارية بالمحافظات ألعاب نارية - أرشيفية
كتبت ـ دينا الحسينى
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تواصل إدارات البحث الجنائى بوزارة الداخلية إحباط بيع، وترويج الألعاب النارية بالمحافظات، وضبط  والمتاجرين فيها.

وأسفرت جهود مديريات أمن  "القاهرة، البحيرة، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، القليوبية، السويس، الفيوم، المنيا، أسيوط" عن ضبط  12 قضية بمضبوطات بلغت 9 ملايين و640 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام .

تمكنت مديرية أمن القاهرة من   ضبط  2 قضية بمضبوطات بلغت  895822 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وضبطت مديرية أمن البحيرة  2000 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ،وفي الغربية  تم ضبط قضية بمضبوطات بلغت  1533 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ، وفي  كفرالشيخ  تم ضبط 163 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام  ، وفي  الشرقية  تم ضبط 60 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام .

وفي  القليوبية تم ضبط قضية بمضبوطات بلغت 1500 صاروخ ألعاب نارية وشماريخ مختلفة الأشكال والأحجام ، وفي  السويس  تم ضبط 75 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وفي  الفيوم  تم ضبط 2 قضية بمضبوطات بلغت  31893 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ، وفي  المنيا  تم ضبط قضية بمضبوطات بلغت  7200 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وفي  أسيوط تم ضبط قضية بمضبوطات بلغت 23780 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام .


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