"الخشت": انطلاق معسكر قادة المستقبل لتخريج 600 قائد.. 7 يوليو

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستنظم معسكر قادة المستقبل فى الفترة من 7 يوليو حتى 15 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن المعسكر من المقرر أن يضم 6 أفواج بغرض تخريج 600 قائد؛ للعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الأسطورى والخرافى والاتكالى إلى الفكر العلمى والواقعى الذى يأخذ بالأسباب.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن معسكر قادة المستقبل يستهدف تطوير العقل المصرى، كما أنه يتضمن سلسلة لقاءات بعنوان "فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال" بحضور العديد من الشخصيات العامة والإعلامية، مؤكدا أن هذا المعسكر مشروعا فكريا كبيرا يتجاوز أسوار الجامعة لأن مصر لن تتقدم إلا عندما تتغير طرق تفكير الناس ومن أهم معالم التطوير التى يعمل عليها المعسكر التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة ومن ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المعسكر يتضمن لقاءات فكرية فى المجال الإعلامى والتحول من إعلام الشائعات إلى إعلام الحقائق والوقائع.