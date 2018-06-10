video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 05:16 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى على مشارف مطار الحديدة وخسائر فادحة فى صفوف الحوثيين

الأحد، 10 يونيو 2018 03:29 م
الجيش اليمنى على مشارف مطار الحديدة وخسائر فادحة فى صفوف الحوثيين الجيش اليمنى
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

واصلت قوات الجيش الوطنى اليمنى مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية تقدمها باتجاه مناطق الجاح فى مديرية بيت الفقيه والحسينية، فى محافظة الحديدة، وحققت اختراقات جديدة فى أكثر من جبهة، حيث باتت على مشارف مطار الحديدة بعد الهجمات المباغتة على مواقع الميليشيا الحوثية.

ووفق فضائية العربية نقلاً مصادر عسكرية فإن الميليشيات الحوثية التابعة لإيران تكبدت خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد، وأن قوات الجيش الوطنى استكملت تحرير منطقة الجاح الأسفل فى مديرية بيت الفقيه بعد معارك عنيفة خاضتها ضد مليشيات الحوثى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصليب الأحمر يسحب 71 من موظفيه الأجانب فى اليمن لانعدام الأمن

اليمن يطالب أمريكا بالتعاون لانهاء أى محاولات لتكوين ‏"حزب الله" جديد

المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن: نتريث باقتحام الحديدة حفاظا على المدنيين ونحن على بعد 9 كيلومترات من المحافظة.. والعقيد تركى المالكى: نجحنا فى تدمير أهداف بالداخل اليمنى مقابل الحدود السعودية

حرب اليمن

اليمن

الحوثى

ايران

خسائر




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة