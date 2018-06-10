الجيش اليمنى على مشارف مطار الحديدة وخسائر فادحة فى صفوف الحوثيين

كتب أيمن رمضان

واصلت قوات الجيش الوطنى اليمنى مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية تقدمها باتجاه مناطق الجاح فى مديرية بيت الفقيه والحسينية، فى محافظة الحديدة، وحققت اختراقات جديدة فى أكثر من جبهة، حيث باتت على مشارف مطار الحديدة بعد الهجمات المباغتة على مواقع الميليشيا الحوثية.

ووفق فضائية العربية نقلاً مصادر عسكرية فإن الميليشيات الحوثية التابعة لإيران تكبدت خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد، وأن قوات الجيش الوطنى استكملت تحرير منطقة الجاح الأسفل فى مديرية بيت الفقيه بعد معارك عنيفة خاضتها ضد مليشيات الحوثى.