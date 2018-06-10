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الثروة المعدنية تصدر دليل للمستثمرين فى صناعة التعدين المصرية

الأحد، 10 يونيو 2018 03:12 م
الثروة المعدنية تصدر دليل للمستثمرين فى صناعة التعدين المصرية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتب أحمد أبو حجر
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أصدرت هيئة الثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول-  دليل للمستثمرين فى صناعة التعدين فى مصر بعنوان "المناجم والمحاجر والملاحات"، وذلك تسهيلا وتشجيعا للاستثمار فى هذا القطاع الهام، وجذب المستثمرين فى صناعة التعدين التى تعد إحدى قاطرات التنمية للاقتصاد الوطنى.

وبحسب ما نشرته هيئة الثروة المعدنية على موقعها الإلكترونى فإن الدليل الخاص بالمستثمرين فى صناعة التعدين يتمكن المستثمر من خلاله التعرف على كافة الخدمات المقدمة فى هذه الصناعة الحيوية، بالإضافة إلى التعرف على المستندات والأوراق المطلوبة لتأدية الخدمات والإجراءات والإشتراطات الفنية والرسوم المقترحة  للحصول عليها ومدة تأديتها.

ويهدف إصدار هذا الدليل إلى توضيح إجراءات إصدار وتجديد وعقود المناجم والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى توضيح الخدمات التى تقدمها الهيئة مثل التحاليل المعملية للخامات المعدنية، حفر الآبار والترنشات لأعمال البحث والاستكشاف عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات التعدينية.

ويأتى دليل المستثمرين كرغبة من الهيئة فى إتاحة فرص الاستثمار وترغيب المستثمرين فى إقامة المشروعات الصناعية وخاصة التى تعتمد على الخامات المعدنية المحلية لاستغلالها بأفضل الطرق من خلال عمل القيمة المضافة لها وتصنيعها محليا للحصول على منتجات متميزة تفى باحتياجات السوق المحلى وتجد طريقها للتصدير للأسواق الخارجية.

وتعد هيئة الثروة المعدنية واحدة من أعرق المساحات الجيولوجية فى العالم، حيث أنها أقدم المساحات الجيولوجية فى إفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربى حيث تم إنشائها خلال عام 1896م.

وتعد الهيئة جهاز الدولة الرسمى الذى يقوم بأعمال المسح الجيولوجى للأراضى المصرية بهدف إعداد الخرائط الجيولوجية المختلفة واستكشاف وتقييم الخامات المعدنية، تمهيدا لاستغلالها بأحدث الطرق التكنولوجية لتنمية وتطوير الثروة المعدنية.

 

 

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