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التعليم: ضبط 5 حالات غش خلال أداء طلاب الثانوية العامة امتحان الجبر والهندسة

الأحد، 10 يونيو 2018 12:02 م
التعليم: ضبط 5 حالات غش خلال أداء طلاب الثانوية العامة امتحان الجبر والهندسة الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط 5 حالات غش اليوم خلال أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات الجبر اليوم.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفى أنه تم ضبط طلاب يغشون عبر الواتس آب وباستخدام المحمول وأيضا سماعة بعضهم فى محافظة سوهاج والبعض الآخر فى شمال سيناء والشرقية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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