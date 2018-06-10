التعليم: تفريغ كاميرات المراقبة فى لجان الشغب بالثانوية كدليل ضد الغشاشين

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان الثانوية العامة المشهورة بالشغب والغش، لأول مرة هذا العام، وقد أثبتت التجربة نجاحها لأنها تساعد فى إثبات حالات الغش بالصور.

وقال حجازى فى تصريحات له على هامش مؤتمر الثانوية العامة، إن الوزارة تتولى تفريغ هذه الكاميرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الغشاشين الذين تم تصويرهم.

وأضاف حجازى أن الوزارة تخطط للاستعانة بهذه الكاميرات فى كل موسم امتحانات بعد تركيب كروت ذاكرة كبيرة لها ، مشيراً إلى أنه لن تتمكن الوزارة من تعميم فكرة تركيب كاميرات المراقبة في جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية بل سيتم الاكتفاء بتركيبها دائما في اللجان المشهورة بالشغب.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.