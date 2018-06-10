التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

كتب محمود طه حسين

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة ضبط الطالب المسئول عن نشر أجزاء من امتحان الحبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة بعد مرور قرابة 15 دقيقة على صفحات الغش الإلكترونى.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات تمكن من تحديد هوية الطالب واللجنة الطالب تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.