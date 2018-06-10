البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 912.232 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.60%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.28%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.92%، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24%.