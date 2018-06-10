البرلمان الإيرانى: المفاوضات مع أوروبا بشأن الاتفاق النووى تقترب من نهايتها

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قال رئيس مجلس الشورى الإيرانى (البرلمان) على لاريجانى، اليوم الأحد، إن ايران لن تنتظر وعود أوروبا غير المحددة بمهلة زمنية، محذرا من أن المفاوضات مع الأوروبيين بشأن الاتفاق النووى تقترب من نهايتها.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن لاريجانى، قوله، "إن المسئولين الإيرانيين لن ينتظروا وعود أوروبا غير المحددة بمهلة زمنية، وأن المفاوضات تقترب من نهايتها، وإن كانت أوروبا ترى لدیها القدرة على حفظ الاتفاق النووى فعليها اتخاذ القرار بصورة أسرع وأكثر صراحة"، وأضاف "أنه يتعين على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى تنفيذ هذه الأوامر بجدية وأن تقوم لجنة الأمن القومى بالمتابعة المستمرة لتحقيق هذا الأمر".