البحوث الفلكية: هلال شوال يولد الأربعاء ليلا واستطلاعه الخميس والعيد الجمعة

كتب محمود راغب

يولد هلال شهر شوال لعام 1439 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة وثلاث وأربعين دقيقة ليلا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الأربعاء 13 يونيو "اليوم السابق ليوم الرؤية".

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن يوم الخميس 29 من رمضان 1439 هجريا الموافق 14 يونيو "يوم الرؤية"، يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 44 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 43 – 45 دقيقة، أما فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 37 – 55 دقيقة.

وفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر شوال 1439 هجريا فلكيا يوم الجمعة 15 يونيو "أول أيام عيد الفطر المبارك".