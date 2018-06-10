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الاحتلال الإسرائيلى يعيد اعتقال أسير مقدسى فور الإفراج عنه

الأحد، 10 يونيو 2018 12:42 م
الاحتلال الإسرائيلى يعيد اعتقال أسير مقدسى فور الإفراج عنه قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ
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أعادت مخابرات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، اعتقال الأسير المقدسى إبراهيم محمد درباس (23 عاما)، فور الإفراج عنه من سجن النقب، وذلك بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 4 سنوات وشهرين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مخابرات الاحتلال أجبرت عائلة الأسير درباس على إخلاء محيط السجن، بعد أن أبلغتهم بتحويل نجلهم الأسير إلى التحقيق فى معتقل ومركز "المسكوبية" غرب القدس المحتلة، فى سياق آخر, اعتقلت قوات الاحتلال زوجة الأسير المحرر عدى سنقرط من مدينة القدس، علما أن الاحتلال أفرج عن زوجها قبل أسبوع.

 

 


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