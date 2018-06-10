الإعلام الفلسطينية: المتطرف "آساف فريد" هو الأب الروحى للتحريض ضد الأقصى

أ ش أ

أدانت وزارة الإعلام الفلسطينية تصريحات الناطق بلسان ما تسمى "منظمات الهيكل" آساف فريد، حول أعداد المصلين فى المسجد الأقصى المبارك خلال الجمعة الرابعة من شهر رمضان، واصفة إياها برسالة تحريض لتنفيذ اعتداءات على المسجد والمصلين.

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية، فى بيان اليوم، إن غضب المتطرف فريد من أعداد المصلين الكبير، ودعوته لاقتحام المسجد بأعداد هائلة، وتحريضه على الأقصى والمقدسات، يستوجب وضعه على لائحة الإرهاب الدولية، وملاحقته القضائية، باعتباره الأب الروحى للتحريض الرسمى ضد المسجد المبارك.

ورأت الوزارة فى تصريحاته أن الحركة الصهيونية لم تتمكن بعد 140 عاما من حسم الحرب، وأنها تشكل دعوة علنية لتنفيذ عدوان واسع النطاق بحق المسجد والمصلين، وأكدت أن فريد وكل من يتبنون فكره المتطرف باتوا يستمدون عدوانهم اليوم من الانحياز الأمريكى ضد العاصمة الأبدية لفلسطين ومقدساتها، والذى عبر عنه السفير الأمريكى ديفيد فريدمان قبل أسابيع بالتباهى فى رفع لوحة تظهر الحرم القدسى الشريف دون قبة الصخرة، وبإقامة الهيكل المزعوم مكانها.