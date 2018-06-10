الإحصاء: التضخم السنوى يهبط إلى 11.4% فى مايو الماضى

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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضى بنحو 0.3% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 274.7 نقطة مقابل 273.9 نقطة، وعلى أساس سنوى تراجع معدل التضخم ليبلغ 11.5% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2017.

وأوضح الإحصاء - فى نشرة المستهلكين لشهر مايو، اليوم الأحد، والتى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها - أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 ارتفع بنحو 14% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى، وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب زادت بنحو 0.1% خلال الشهر الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوى ارتفعت بنحو 8.8% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضى.

وأوضح الإحصاء أن معدل التضخم فى الحضر خلال مايو الماضى زاد بنحو 0.2% مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 265.6 نقطة مقابل 265.2 نقطة، وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 11.4% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضى، وفى الريف زاد معدل التضخم خلال الشهر الماضى بنحو 0.4% ليبلغ 285.6 نقطة مقابل 284.3 نقطة، وسنويا سجل معدل التضخم 11.5% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2017.