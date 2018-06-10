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اسمعونا تعلن إطلاق حملة كساء لتوزيع 4000 قطعة ملابس بالصعيد

الأحد، 10 يونيو 2018 01:28 م
اسمعونا تعلن إطلاق حملة كساء لتوزيع 4000 قطعة ملابس بالصعيد حملة كساء - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أعلن المهندس جمال عبد الناصر عضو مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا التنموية، إطلاق حملة لكساء الأطفال، وذلك بتوزيع 4000 قطعة ملابس فى محافظات الأقصر وسوهاج وأسوان والقاهرة، وذلك حيث أن تنمية الطفل جزء من برامجها الأساسية.
 
 
وأضاف عبد الناصر، فى بيان اليوم، أن هذه الحملة تأتى ضمن مبادرة "زيك زيهم" لكساء الأطفال، التى أطلقتها تهدف إلى الوفاء باحتياجات الأطفال الأكثر احتياجًا وأنها مستمرة فيحملات الكساء للأطفال فى قرى صعيد مصر كونها الأولى بالرعاية.
 
 
وأكد عضو مجلس أمناء اسمعونا أن المؤسسة استطاعت فى إطار مبادرتها من كساء 2700 طفل بمحافظات المنيا والأقصر وأسوان وسوهاج، وأنها مستمرة فى توسيع حملاتهالتشمل كساء أكبر عدد من الأطفال بمحافظات جمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة.
 
 
وطالب عضو مجلس امناء اسمعونا مؤسسات المجتمع المدنى بالالتفات إلى قرى صعيد مصر وتكثيف العمل بها بوصفهم الأولى بالرعاية التنموية فى كافة المجالات، وخاصة تنمية الطفل.

 

 

 


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