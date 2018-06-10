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ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات فى نيكاراجوا إلى 137 قتيلا منذ أبريل

الأحد، 10 يونيو 2018 08:55 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات فى نيكاراجوا إلى 137 قتيلا منذ أبريل نيكاراجوا - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلنت منظمتان غير حكوميتين السبت مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل فى مواجهات جديدة فى نيكاراجوا ما يرفع حصيلة ضحايا التظاهرات ضد الرئيس دانيال أورتيجا الى 137 قتيلا على الاقل منذ أبريل الماضى.

وقال مركز حقوق الإنسان فى نيكاراجوا لوكالة فرانس برس أن شخصين قتلا ليل الجمعة السبت احدهما فى خينوتيجا (شمال) والثانى فى العاصمة ماناجوا.

واعلن مسؤولون طلبة ان شابا قتل خلال هجوم على متظاهرين كانوا يحرسون حاجزا على طريق فى خينوتيجا، وفى ماناجوا قتل شاب على دراجة نارية برصاصة فى العنق بعدما طارده مسلحان على دراجة نارية أيضا وأطلقا النار عليه.

وقال المركز أنه بعد مقتل هذين الشخصين السبت ارتفعت الحصيلة الى 137 قتيلا فى هذه الاطضرابات التى تشهدها البلاد منذ 18 أبريل، وبعد ساعات على نشر هذه الأرقام، اعلنت منظمة غير حكومية ثانية مقتل شخص فى ماسايا التى شهدت السبت أعمال عنف ومعارك.

وقال الفارو ليفا رئيس جميعة نيكاراجوا لحقوق الإنسان أن رجلا فى الستين من العمر قتل بالرصاص فى ماسايا.

واوضح ليفا ان الوضع يزداد خطورة "لإننا نواجه الآن اطلاق نار متبادل وليس الغاز المسيل للدموع او الرصاص المطاطى". وأضاف أن "الوضع الحالى فى نيكاراجوا هو ازمة"، مؤكدا "نطلب من العالم أجمع الاهتمام بماسايا".

 

 


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