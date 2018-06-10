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إصابة نجار بكسور فى مشاجرة مع تاجر بأبو المطامير

الأحد، 10 يونيو 2018 10:49 ص
إصابة نجار بكسور فى مشاجرة مع تاجر بأبو المطامير مشاجرة -ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل _ ناصر جودة
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أصيب نجار بجرح بالوجه واشتباه كسر بعظام الوجه إثر تعدى تاجر مواشى عليه بالضرب بقطعة حديدية بقرية النجيلة التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير من م م م 33 سنة نجار ومقيم قرية النجيلة بدائرة المركز بقيام ش ع ال 40 سنة تاجر مواشى، ومقيم بذات الناحية، بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية، وإحداث إصابته بجرح بالوجه، واشتباه كسر بعظام الوجه، وذلك أثناء تواجدهما بمسجد القرية محل إقامتهما لحدوث مشادة بينهما، إثر خلاف على شخص إمام المصلين بهم فى صلاة العشاء بالمسجد، ويشار لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة بأرضهما الزراعية بذات الناحية.
 
تم نقل المصاب لمستشفى أبو المطامير العام و تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه و تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 
 

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