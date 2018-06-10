إسبانيا: إنقاذ 231 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا

مدريد (أ ش أ)

أعلنت خدمة الإنقاذ البحرى فى إسبانيا إنقاذ 231 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى شواطىء القارة الأوروبية.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، عن خدمة الإنقاذ قولها " إن زورق دورية تابع لها اعترض 6 قوارب مختلفة كانت تحمل مهاجرين قادمين من شواطيء إفريقية خلال يوم أمس السبت" .

يذكر أن عشرات الآلاف من المهاجرين يحاولون سنويا عبور البحر المتوسط فى قوارب تهريب أغلبها تكون غير صالحة للإبحار فى المياه المفتوحة ، بهدف الوصول إلى أوروبا هربا من الفقر المدقع أو الصراعات العنيفة فى بلادهم، حيث يلقى الآلاف مصرعهم غرقا كل عام فى هذه الرحلة الخطرة.

وقالت الأمم المتحدة إن 785 مهاجرا على الأقل لقوا مصرعهم حتى الآن خلال العام الجارى أثناء محاولتهم عبور المتوسط، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، بلغ العدد الإجمالى للمهاجرين الذين وصلوا إلى الشواطيء الأوروبية 27 ألفا و482 مهاجرا، وصل منهم 7 آلاف و614 مهاجرا إلى إسبانيا.