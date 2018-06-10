إحالة أوراق 7 إخوان لقتلهم أمين شرطة بالشرقية للمفتى.. والحكم 12 يوليو

الشرقية - فتحية الديب

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، حكمها بإحالة أوراق 7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم قيادى بالجماعة، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 12 يوليو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد على، وسكرتارية أيمن حسونة.

تعود أحداث القضية رقم 8146 لسنة 2015، جنايات مركز شرطة أبوحماد، لشهر أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، بلاغا بوصول" هانى حامد محمد" 37 سنة، أمين شرطة من قوة مركز أبوحماد، للمستشفى العام جثة هامدة، أثر إصابته ب4 طلقات نارية، أثناذ توجه لعمله بمركز شرطة أبوحماد.

وكشفت التحقيقات قيام خلية إرهابية مكونة من 7 أفراد بينهم القيادى "عبد اللطيف غلوش" و6 آخرين منهم " حافظ محمد حسين" و"ماهر ربيع عبد الظاهر" وشقيقه" محمد ربيع عبد الظاهر" و3 آخرين، بارتكاب الواقعة، فضلا عن القيام بعدة أعمال تخريبية فى دائرة المركز فى غضون عام 2015.

وبالعرض على النيابة العامة بأبوحماد، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.