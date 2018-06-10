video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 11:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

إحالة أوراق 7 إخوان لقتلهم أمين شرطة بالشرقية للمفتى.. والحكم 12 يوليو

الأحد، 10 يونيو 2018 10:32 ص
إحالة أوراق 7 إخوان لقتلهم أمين شرطة بالشرقية للمفتى.. والحكم 12 يوليو هيئة المحكمة
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، حكمها بإحالة أوراق 7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم قيادى بالجماعة، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 12 يوليو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد على، وسكرتارية أيمن حسونة.

تعود أحداث القضية رقم 8146 لسنة 2015، جنايات مركز شرطة أبوحماد، لشهر أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، بلاغا بوصول" هانى حامد محمد" 37 سنة، أمين شرطة من قوة مركز أبوحماد، للمستشفى العام جثة هامدة، أثر إصابته ب4 طلقات نارية، أثناذ توجه لعمله بمركز شرطة أبوحماد.

وكشفت التحقيقات قيام خلية إرهابية مكونة من 7 أفراد بينهم القيادى "عبد اللطيف غلوش" و6 آخرين منهم " حافظ محمد حسين" و"ماهر ربيع عبد الظاهر" وشقيقه" محمد ربيع عبد الظاهر" و3 آخرين، بارتكاب الواقعة، فضلا عن القيام بعدة أعمال تخريبية فى دائرة المركز فى غضون عام 2015.

وبالعرض على النيابة العامة بأبوحماد، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إمبراطور تجارة المخدرات بالشرقية يسقط فى قبضة الأمن.. تعرف على قصته

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

جماعة الاخوان الارهابية

امين شرطة

ابوحماد

مفتى الجمهورية

اخبار المحافظات

اعدام




لا تفوتك
السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا و يبحثان تطورات "سد النهضة"

السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا و يبحثان تطورات "سد النهضة"

الرئاسة: محمد صلاح طمأن الرئيس السيسى بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج

الرئاسة: محمد صلاح طمأن الرئيس السيسى بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج

فيديو.. المنتخب يختتم استعداداته قبل الطيران لـ"روسيا" بحضور 20 ألف مشجع.. 48 ساعة تحدد مصير صلاح أمام أوروجواى.. تريزيجيه: الانتصارات بالمونديال أهم من تسجيل الأهداف.. والحضرى: عمرى "عشرين" مع الجيل الحالى

فيديو.. المنتخب يختتم استعداداته قبل الطيران لـ"روسيا" بحضور 20 ألف مشجع.. 48 ساعة تحدد مصير صلاح أمام أوروجواى.. تريزيجيه: الانتصارات بالمونديال أهم من تسجيل الأهداف.. والحضرى: عمرى "عشرين" مع الجيل الحالى

ترامب يثير الجدل بـ"عفو كلاى".. محامى عائلة أسطورة الملاكمة: المحكمة العليا منحته عفوا عاما 1971 بعد أزمة الهروب من حرب فيتنام.. وتقارير إعلامية: محمد على كان واحداً من 3 آلاف شخص يدرس ترامب العفو عنهم

ترامب يثير الجدل بـ"عفو كلاى".. محامى عائلة أسطورة الملاكمة: المحكمة العليا منحته عفوا عاما 1971 بعد أزمة الهروب من حرب فيتنام.. وتقارير إعلامية: محمد على كان واحداً من 3 آلاف شخص يدرس ترامب العفو عنهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة