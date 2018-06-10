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أسعار الذهب اليوم الأحد 10 -6-2018 فى مصر

الأحد، 10 يونيو 2018 12:55 م
أسعار الذهب اليوم الأحد 10 -6-2018 فى مصر الذهب - صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد
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شهدت أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات اليوم الأحد  10-6-2018 استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة على آخر سعر تم تسجيله أمس السبت، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 646 جنيها للجرام، فى ظل أجازة سوق الصاغة اليوم.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 553 جنيها

عيار 21: 646 جنيها

عيار 42: 738 جنيها

الجنيه الذهب : 5168 جنيها

الأوقية : 1298 دولارا

سعر الذهب
 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

 

 

الذهب فى مصر
 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

سجلت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 قرابة 906 ملايين دولار مقابل 915 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض 0.9%، وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

يشار إلى أن مصر تصدر حلى وذهب سنويا بأكثر من 2 مليار دولار، حيث بلغت صادرات الربع الأول من 2018 حوالى 700 مليون دولار، واختتمت صادرات العام الماضى 2017 من الذهب حوالى 2.1 مليار دولار، لكن قطاع صادرات الذهب يعانى بعض المشكلات منها الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

 

 

 

 


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