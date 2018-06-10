أبو الغيط يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى عدد من الفعاليات بالأمم المتحدة

أ ش أ

غادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة، اليوم الأحد، متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة فى الملتقى رفيع المستوى الذى سيجمع بين سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية، وكذا لإجراء سلسلة من المشاورات حول القضايا العربية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ومواجهة تداعيات قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن الملتقى رفيع المستوى يعد الأول من نوعه الذى يعقد بين سكرتير عام الأمم المتحدة ورؤساء نحو 20 منظمة إقليمية ودون إقليمية فى أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، والأمريكتين، وذلك إلى جانب الجامعة العربية، ويهدف إلى تعزيز العلاقة المؤسسية بين الأمم المتحدة وتلك المنظمات وخاصة لتطوير أطر التعاون معها فى مجال منع وإدارة وتسوية النزاعات التى تقع فى نطاقها الجغرافى على أساس الأحكام والمبادئ العامة التى ينظمها ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن أبو الغيط سيستعرض أمام الملتقى رؤية الجامعة العربية حول الأزمات التى تشهدها المنطقة العربية والحاجة إلى تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الجامعة والأمم المتحدة بغية تسويتها، وخاصة فى سوريا وليبيا واليمن، إلى جانب إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأضاف أن أبو الغيط سيعقد أيضاً خلال زيارته إلى نيويورك مجموعة من اللقاءات الثنائية مع كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجارى.