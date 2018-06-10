video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 11:59 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى عدد من الفعاليات بالأمم المتحدة

الأحد، 10 يونيو 2018 11:58 ص
أبو الغيط يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى عدد من الفعاليات بالأمم المتحدة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أ ش أ
إضافة تعليق

غادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة، اليوم الأحد، متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة فى الملتقى رفيع المستوى الذى سيجمع بين سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية، وكذا لإجراء سلسلة من المشاورات حول القضايا العربية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ومواجهة تداعيات قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن الملتقى رفيع المستوى يعد الأول من نوعه الذى يعقد بين سكرتير عام الأمم المتحدة ورؤساء نحو 20 منظمة إقليمية ودون إقليمية فى أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، والأمريكتين، وذلك إلى جانب الجامعة العربية، ويهدف إلى تعزيز العلاقة المؤسسية بين الأمم المتحدة وتلك المنظمات وخاصة لتطوير أطر التعاون معها فى مجال منع وإدارة وتسوية النزاعات التى تقع فى نطاقها الجغرافى على أساس الأحكام والمبادئ العامة التى ينظمها ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن أبو الغيط سيستعرض أمام الملتقى رؤية الجامعة العربية حول الأزمات التى تشهدها المنطقة العربية والحاجة إلى تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الجامعة والأمم المتحدة بغية تسويتها، وخاصة فى سوريا وليبيا واليمن، إلى جانب إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأضاف أن أبو الغيط سيعقد أيضاً خلال زيارته إلى نيويورك مجموعة من اللقاءات الثنائية مع كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجارى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبو الغيط يؤكد أهمية وجود تحرك دولى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

أبو الغيط يستنكر عرقلة أمريكا صدور قرار عن مجلس الأمن لحماية الفلسطينيين

أبو الغيط يغادر إلى باريس فى زيارة تستغرق يومين

اخبار عربية

جامعة الدول العربية

الامم المتحدة

القضية الفلسطينية

الاراضى المحتلة

الاحتلال الاسرائيلى

اخبار العرب

احمد ابو الغيط




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة