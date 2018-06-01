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5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:00 ص
5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان مجلس النواب
كتب محمد عبد العظيم
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قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، دعوة المجس للانعقاد فى جلسة خاصة، صباح يوم السبت المقبل، لأداء الرئيس اليمين الدستورية عن فترته الثانية، عملا بحكم المادة (144) من الدستور، والمادة (109) من اللائحة الداخلية للمجلس، وفيما يلى أبرز 5 معلومات عن جلسة أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية عن المدة الثانية.

1- يبدأ دخول نواب البرلمان من بوابة دخول رقم "3"، بداية من الساعة السادسة والنصف صباحا، وحتى الساعة التاسعة والنصف صباحا، على أن لن يسمح بالدخول بعد هذا الموعد، حيث تنطلق الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا.

2- دخول نواب البرلمان إلى المجلس سيكون بدون سيارة أو سلاح شخصى أو تليفون محمول.

3- يؤدى الرئيس السيسى، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

4- تعد هذه المرة الأولى لأداء الرئيس السيسى لليمين الدستورية أمام البرلمان، حيث أنه خلال عام 2014 لم يكن المجلس موجودا، ولذلك أدى الرئيس السيسى اليمين وقتها أمام المحكمة الدستورية العليا.

5- الجلسة الخاصة لأداء اليمين يوم السبت المقبل هى الأولى منذ عام 2005، حيث كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك آخر رئيس يؤدى اليمين أمام البرلمان.

 

 


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