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الجمعة، 01 يونيو 2018 01:08 ص
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5 جرحى فى عملية دهس بسيارة بمدينة مانشستر

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:32 ص
5 جرحى فى عملية دهس بسيارة بمدينة مانشستر أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن
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أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، خبر عاجل عن سقوط 5 جرحى فى عملية دهس بسيارة فى مانشستر البريطانية.

 


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