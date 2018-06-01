الرئيسية أخبار عاجلة 5 جرحى فى عملية دهس بسيارة بمدينة مانشستر الجمعة، 01 يونيو 2018 12:32 ص أرشيفية كتب أحمد عبد الرحمن إضافة تعليق أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، خبر عاجل عن سقوط 5 جرحى فى عملية دهس بسيارة فى مانشستر البريطانية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. حبس سائق ميكروباص دهس موظفا أثناء محاولته الهرب من سيارة صدمها بالأميرية توجيه 10 تهم بالقتل المتعمد لسائق الشاحنة فى حادث دهس تورونتو مانشيستر دهس جرحى محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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