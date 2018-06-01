17 معلومة عن إجراءات الحفاظ على مخزون المياه الجوفية.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

لضمان المحافظة على المخزون الجوفى لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة فى جميع المجالات ذات العلاقة بإدارة المياه.

وفى التقرير التالى مرصد أهم هذه الإجراءات.. تعرف عليها

1- تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتصميم حقول الآبار

المقترحة للمشروع (عدد الآبار بكل منطقة – المسافة البينية بين الآبار – عمق البئر - التصرف اليومى المسموح به من البئر – عمق الطلمبات الغاطسة –تحديد مصدر الطاقة المستخدم فى تشغيل البئر وهو الطاقة الشمسية)

تؤول ملكية الآبار إلى المنتفعين مع احتفاظ وزارة 2-الرى بالحق فى مراقبة وتقييم الخزان الجوفى وتغيير معدلات السحب من الآبار إذا تطلب الأمر.

3- تشغيل الآبار بالتناوب وذلك لإعطاء الخزان الجوفى الفرصة لاستعاضة ما يتم سحبه من المخزون.

4- تفادى التشغيل المستمر للآبار أو زيادة عدد ساعات التشغيل للبئر عن 8 ساعات فى حال استخدام المولدات الكهربائية أو الربط بالشبكة القومية للكهرباء.

5- وضع نظام مراقبة لمناسيب المياه الجوفية ونوعيتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة التى تضمن استدامة المخزون الجوفى.

6- تحديد المقننات المائية بناء على نتائج تقييم المخزون الجوفى وليس اعتماداً على ما تقرره الجهات المستفيدة من المياه (وزارة الزراعة - الإسكان – الصناعة – السياحة)

7- وزارة الموارد المائية والرى هى المسئولة عن تشغيل الآبار من خلال نظام تحكم إلى يتم برمجته حسب برنامج الرى المطلوب للتركيب المحصولى (Automatic Control System) وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدامات المياه.

8- اعتماداً على معدل السحب اليومى المسموح به من البئر يتم تحديد نوعية المحاصيل والمساحات التى يمكن ريها على البئر وبما لا يخل بمبدأ تحقيق الأمن الغذائى وتعظيم القيمة الاقتصادية لوحدة المياه.

9- تعديل التشريعات المنظمة لاستغلال المياه الجوفية فى حال حدوث تدهور كمى أو نوعى فى الخزان الجوفى (unexpected Risk) وتشديد العقوبات فى حال الإخلال بالقوانين.

10- مشاركة المعنيين باستخدام المياه الجوفية فى التخطيط والمراقبة والتقييم للخزان الجوفى.

11- تدريب الكوادر البشرية المستهدفة للانتقال إلى المناطق المقترحة للتنمية وذلك فى المجالات المتعلقة بالخزانات الجوفية والآثار المترتبة على نضوبها أو تدهور نوعيتها وأخلاقيات التعامل مع المياه.

12- عدم السماح بالتخلص من مياه الصرف الزراعى خارج حدود المساحات المخصصة للمستفيدين من المشروع ويجب إعادة استخدامها بعد خلطها بمياه الآبار (Zero Liquid Discharge).

13- تطبيق نظم الرى الحديثة (الرى بالتنقيط والرى التحت سطحى) وتجريم استخدام نظام الرى بالغمر مهما كانت الأسباب.

14- تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (موز – الأرز – البرسيم الحجازي) أو أية محاصيل أخرى غير معتمدة من وزارة الزراعة.

15- تجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية الغير صديقة للبيئية(Organic Agriculture) للمحافظة علـى المخزون الجوفى من التلوث.

16- زراعة نسبة من مساحة الأراضى المخصصة بالأشجار المثمرة التى تحتاج إلى عمالة كثيفة (Intensive labor agriculture) وتنتج محاصيل ذات عائد اقتصادى عالى يتناسب مع القيمة الاقتصادية للمياه.

17- زراعة النسبة المتبقية من الأرض أثناء فصل الشتاء فقط وعدم زراعة أية محاصيل موسمية فى فصل الصيف مما يعطى الخزان الجوفى الوقت الكافى لاستعاضة ما يتم سحبه لروية الأشجار.