وزير البيئة يعرض جهود مصر فى التنمية المستدامة واستضافة مؤتمر التنوع البيولوجى

كتبت آية دعبس

اختتمت اليوم، أعمال المؤتمر الدولى الذى نظمته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وسكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجى بروما، حول سبل دمج أبعاد التنوع البيولوجى بخطط وبرامج قطاع الزراعة، وقد شارك الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أعمال اليوم الأخير للمؤتمر (الشق رفيع المستوى) بحضور رئيس المنظمة ووزير دولة فيجي، وأكثر من ٢٥٠ ممثلا عن الدول الأعضاء ومن الخبراء ورجال الاعمال وسكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجى.

واستعرض فهمى، فى المنتدى الحوارى للجلسة الأخيرة الجهود المصرية فى مجال إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وآليات إدماج الأبعاد البيئية بخطط القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما عرض استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى نهاية العام بمدينة شرم الشيخ.

وتطرق الوزير إلى منهجية مصر في تنظيم المؤتمر من حيث ضرورة الجمع بين مسارات اتفاقيتى التغير المناخى والتنوع البيولوجى، وحتمية تغيير لغة خطاب المعنيين بالتنوع البيولوجي من الإغراق فى التخصص إلى لغة عملية يفهمها رجال الاقتصاد والسياسة ويمكن ترجمتها إلي حسابات اقتصادية بما يسهل عملية اتخاذ القرار، مستشهدا بحالات من الواقع العملى.

وقد أكد المتحدثون ومنظمو المؤتمر علي هذا الطرح، ودعوا مصر إلي قيادة هذا الإتجاه خلال أعمال مؤتمر التنوع البيولوجي القادم بشرم الشيخ.