وزير الإسكان: طرح حجز المرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية بعد العيد

كتب أحمد حسن

تأكيدا لما نشره "اليوم السابع"، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح حجز المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بالحى السكنى (R3) الذى تشرف على تنفيذه الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال وزير الإسكان: الوحدات كاملة التشطيب، ومستوى التشطيب متميز، والمساحات متنوعة، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات خلال عام.

وأشار الوزير إلى أن الحى السكنى الذى تُطرح به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.