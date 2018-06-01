هنستحمل_زيادة_البنزين يتصدر "تويتر" بآلاف التغريدات

كتب محمد تهامى زكى

دشن عدد من رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج #هنستحمل_زيادة _البنزين، والذى تصدر قائمة الترند فى مصر بآلاف التغريدات.

وتنوعت تغريدات المدونين، حيث قالت مريم خالد: "ملف دعم الطاقة بيمثل أحد محاور خطة الإصلاح الاقتصادى الذى تبنتها الحكومة لدفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلاته بهدف رفع مستوى الدخل للفرد وتحسين مستوى المعيشة، ومن المؤكد أن الدعم الذى يأكل الأغنياء 40% منه إذا أُنفق فى مساراته الصحيحة سيصب فى مصلحة المواطن".

مريم خالد

وقال عبد المنعم: "الزيادة فى أسعار البنزين تعنى أن الدولة لم تتخل عن مسئوليتها تجاه المواطن فى دعم المواد البترولية، لكنها تسعى لتخفيض العجز فى الموازنة مع استمرار دعم المواطن".

عبد المنعم

فيما قالت نورهان عادل: "إن شاء الله أيام وهتعدى، كل حاجة فى أولها صعبة، بعد كده هنتعود، مش محتاجة الصويت ده كله، بعدين دول العالم كلها بيزيد فيها البنزين، اش حال بيزيد فى السعودية مش هيزيد فى مصر، لازم الناس تتخلص من ثقافة أنا لازم أخد دعم و تدور ازاى تزود دخلها".

نورهان عادل

بينما قالت أمنية: "هنبنيها ونحميها حتى لو هنموت فيها، الزيادة فى مصلحتى ومصلحتك، لما تروح مستشفى وتاخد خدمة كويسة، لما تركب مواصلة وتلاقى مكان نضيف، ياريت نستحمل شويه".



أمنية





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