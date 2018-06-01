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نيابة سمنود تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من شرفة منزلها

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:23 ص
نيابة سمنود تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من شرفة منزلها جثه-ارشيفيه
الغربية - عادل ضرة
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صرحت  نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية، بدفن جثة ربة منزل بعد أن لقيت حتفها إثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء قيامها بتركيب"منشر الغسيل" بقرية ميت بدر حلاوة.
 
ترجع الواقعة بتلقي اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود بورود إشارة من مستشفى سمنود المركزي بوصول "ر.ن" 20سنة ربة منزل جثة هامدة للمستشفى.
 
وتوصلت تحريات الرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود، بإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، أن الفتاة متزوجة منذ 25يوما، وأثناء قيامها بتركيب "منشر الغسيل" اختل توازنها وسقطت أرضا وتوفيت فى الحال، وأيد شهود الواقعة لذلك، وبإخطار النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.
 
 
 
 
 

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