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ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:00 م
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد الحى السكنى - العاصمة الإدارية الجديدة
كتب أحمد حسن
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بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة للحجز عقب عيد الفطر، ينشر "اليوم السابع" صور الوحدات السكنية فى الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة (R3) الذى تشرف على تنفيذه الوزارة.

وقال وزير الإسكان: الوحدات كاملة التشطيب، ومستوى التشطيب متميز، والمساحات متنوعة، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات خلال عام، لافتا إلى أن الحي السكنى الذي تُطرح به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.

ومن المقرر أن تسند الوزارة عملية تسويق وحدات العاصمة الإدارية الجديدة لإحدى شركات التسويق التابعة لها.

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (1)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد 

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (2)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (3)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد
 
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (4)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (5)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (6)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (7)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (8)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (9)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (10)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (11)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (12)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (13)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (14)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (15)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (16)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد
 
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (17)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (18)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (19)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (20)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (21)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (22)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (23)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (24)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (25)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (26)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (27)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (28)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (29)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (30)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد
 
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (31)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (32)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (33)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد 

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (34)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد 

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (35)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد 

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (36)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد 

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (37)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (38)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (39)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (40)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (41)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد
 
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (42)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (43)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (44)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (45)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (46)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (47)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد 

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (48)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

 

الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد (49)
الإسكان تطرح شقق العاصمه الإداريه الجديده بعد العيد

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