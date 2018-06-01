مقتل شخص وإصابة 2 فى مشاجرة بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

نشبت مشاجرة، بقرية بقطارس، مركز أجا بالدقهلية، نتج عنها وفاة شخص، وإصابة 2 آخرين.

تلقى اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية، إخطارا يفيد بتحرير المحضر رقم 8604 /2018 جنح مركز شرطة أجا ، بشأن، وفاة المدعو جمعة ع. ا.نتيجة إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ، على إثر حدوث مشاجرة بقرية" بقطارس " دائرة المركز.

وانتقلت وحدة مباحث المركز، وتبين أن المشاجرة بين، طرف أول مصطفى.ج وعبده.ج أحمد.ج " أنجال المتوفى، بالاشتراك مع شقيق المتوفى السيد .ع، ونجلة شقيقة المتوفي، وطرف ثان طلعت.اوأنجاله الأربعة.

وتم القبض على الطرف الثاني على ذمة القضية، المحررة من أهلية المتوفي، وقررت النيابة العامة من ( إنتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

و من جانب أخر استقبل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، جثمان شخص، ادعى مرافقوه سقوطه من علو.