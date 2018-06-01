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الجمعة، 01 يونيو 2018 10:52 ص
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مصرع مندوب شرطة بسوهاج فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق المطار

الجمعة، 01 يونيو 2018 10:00 ص
مصرع مندوب شرطة بسوهاج فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق المطار حادث تصادم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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لقى مندوب شرطة من قوة مرور جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرعه، عقب انقلاب السيارة الخاصة به بالقرب مطار سوهاج الدولى، تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام، ورفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.
 
كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الخاص بالمطار ووفاة قائدها.
 
بالانتقال والفحص، بمعرفة إدارة مرور سوهاج برئاسة العميد مصطفى إبراهيم مدير الإدارة، تبين انقلاب سيارة ملاكى على طريق مطار سوهاج، مما نتج عنه وفاة قائدها مندوب شرطه "عبدالله . ا" من قوة مرور جرجا.
 
أشارت المعاينة الأولية، إلى انفجار الإطار الخلفى للسيارة، ما تسبب فى إختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما نتج عنه اصطدام السيارة بالرصيف ووفاة قائدها، تم تحرير محضرا بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.
 

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