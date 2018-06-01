مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 4560 علبة سجائر مقلدة وأجنبية بدون مستندات

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط تاجر بدائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 4560 علبة سجاير مقلدة وأخرى أجنبية الصنع وغير مصحوبة بمستندات تفيد مصدرها داخل محله.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين قيام أحد التجار بحيازة وبيع كمية من السجاير المقلدة و الاجنبية الصنع وغير المصحوبة بمستندات تدل على مصدرها وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المحل المتحرى عنه وتم ضبط "محمود.س.م"53 عاما تاجر مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته كمية من السجايرالمقلدة وكمية أخرى من السجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر بلغت حوالى 4560علبة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط.

وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.