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ماذا قدم وزير التموين فى ملف توفير سلع رمضان للمواطنين × 8 معلومات

الجمعة، 01 يونيو 2018 07:15 م
ماذا قدم وزير التموين فى ملف توفير سلع رمضان للمواطنين × 8 معلومات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الاجتماعات مع كبار المنتجين  والموردين لإطلاق مبادرات لتخفيض أسعار السلع طوال شهر رمضان ،كما قامت الوزارة بتنظيم معرض اهلا رمضان رئيسى بالقاهرة وكذلك فى مختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن ماذا قدمه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ملف توفير سلع رمضان فى نقاط محددة.

١- عقد 30 اجتماع مع كبار الموردين والسلاسل التجارية الكبرى للاتفاق على توفير سلع رمضان خلال الشهر.  

٢- تنظيم معرض أهلا رمضان رئيسى بالقاهرة وكذلك فى مختلف المحافظات. 

٣- إطلاق مبادرات تخفيض أسعار السلع فى معارض أهلا رمضان تصل الى 30 % لبعض المنتجات 

٤- التنسيق مع المحافظات لتنظيم شوادر لبيع السلع بأسعار مخفضة.

٥- تخفيضات إضافية فى السلع تصل الى 20% لاهالى شمال سيناء .

٦ - إطلاق القوافل المتحركة لطرح السلع فى الأماكن التى لا يتواجد بها منافذ لبيع السلع بنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية 

7- توفير 12 الف راس ماشية لطرح اللحوم الطازجة السودانية 

8- تثبيت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك دون زيادة وطرح كميات كبيرة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية 

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