كندا: نريد إقناع واشنطن بمراجعة قرار فرض رسوم على الصلب والألومنيوم

ويستلر (أ ف ب)

قال وزير المال الكندى بيل مورنو الخميس، إن الاجتماع الذى يعتزم وزراء مال مجموعة السبع عقده سيركز فى شكل أساسى على التجارة، مشددا على أن كندا ستحاول اقناع الولايات المتحدة بإعادة النظر فى قرارها فرض رسوم على وارداتها من الصلب والألومنيوم.

وأشار مورنو خلال مؤتمر صحفى مساء الخميس، إلى أنه سيعبّر بوضوح خلال عشاء لوزراء المال بمشاركة وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين "عن عدم موافقتنا على القرارات التى اتُخذت" والمتعلقة بتلك الرسوم.

وتابع مورنو "أتوقع أن يعبّر حلفاؤنا على الطاولة عن وجهة النظر نفسها، وسنحاول إذًا المضى قدمًا، لتشجيع الأمريكيين على إعادة النظر فى قرارهم الذى لا يصب فى مصلحة أحد".

وردت كندا الخميس، على الرسوم الأمريكية على الواردات من الصلب والألومينيوم بفرض رسوم على منتجات أمريكية بقيمة 16,6 مليار دولار كندى (12,8 مليار دولار أمريكى).

وأعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو فى مؤتمر صحفى أن الرسوم الجمركية الأمريكية "مرفوضة تماما".

واعتبر ترودو أن "هذه الرسوم تشكل إهانة للشراكة الأمنية القديمة العهد بين كندا والولايات المتحدة، وخصوصا إهانة لآلاف الكنديين الذين قاتلوا وقضوا إلى جانب رفاق السلاح الأمريكيين"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عزت قرارها إلى رغبتها فى حماية "أمنها القومى".

وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند أن الرسوم الجمركية الكندية متناسبة مع الرسوم الأمريكية وستشمل الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم إضافة إلى سلع استهلاكية.