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الجمعة، 01 يونيو 2018 07:28 م
خالد صلاح
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فنزويلا تتعهد بالإفراج عن بعض النشطاء المسجونين

الجمعة، 01 يونيو 2018 06:06 م
فنزويلا تتعهد بالإفراج عن بعض النشطاء المسجونين مظاهرات فى فنزويلا
أ ش أ
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 قال مسئولون فى فنزويلا ، اليوم الجمعة ، إنهم يقومون باتخاذ اجراءات للافراج عن النشطاء الذين يعتبرهم المعارضون للحكومة سجناء سياسيين.

وتعهد وزير الاتصالات جورجى رودريجيز بأنه سيتم انشاء لجنة تقصى حقائق لمراجعة العديد من القضايا ، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.


وقال المدعى العام الفنزويلى طارق ويليام ساب إن قائمة الأشخاص التى تتم مراجعة قضاياهم كبيرة ومهمة ، لكنه لم يذكر شخصيات بعينها.


وكان الرئيس نيكولاس مادورو تعهد يوم 20 مايو الماضى ، بعد إعادة انتخابه ، بتوحيد بلاده المنقسمة سياسيًا ، ودعا إلى الافراج عن بعض السجناء.


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