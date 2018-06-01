فنزويلا تتعهد بالإفراج عن بعض النشطاء المسجونين

أ ش أ

قال مسئولون فى فنزويلا ، اليوم الجمعة ، إنهم يقومون باتخاذ اجراءات للافراج عن النشطاء الذين يعتبرهم المعارضون للحكومة سجناء سياسيين.

وتعهد وزير الاتصالات جورجى رودريجيز بأنه سيتم انشاء لجنة تقصى حقائق لمراجعة العديد من القضايا ، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.



وقال المدعى العام الفنزويلى طارق ويليام ساب إن قائمة الأشخاص التى تتم مراجعة قضاياهم كبيرة ومهمة ، لكنه لم يذكر شخصيات بعينها.



وكان الرئيس نيكولاس مادورو تعهد يوم 20 مايو الماضى ، بعد إعادة انتخابه ، بتوحيد بلاده المنقسمة سياسيًا ، ودعا إلى الافراج عن بعض السجناء.