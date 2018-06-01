عثمان الخشت: البدء فى إنشاء مركز قياس وتقويم لقياس قدرات ومهارات الطلاب

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، البدء فى إنشاء مركز قياس وتقويم هو الأول من نوعه بالجامعات المصرية؛ بهدف قياس قدرات الطلاب ومهاراتهم واتجاهاتهم الخاصة، ومدي تحصيلهم العلمى.

وقال الخشت، إن مجلس الجامعة وافق علي إنشاء المركز خلال اجتماعه الأخير، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص فى التعليم الجامعى، والمساهمة فى رفع الكفاءة والبناء والتطوير على أسس علمية سليمة، مشيرا إلى أن تحقيق هدف المركز فى العدالة، يكون من خلال إعداد وإجراء اختبارات القبول فى مختلف الكليات والمعاهد، والعمل على تطوير وسائل القياس التربوى وقياس المؤشرات التربوية والتحصيلية، باستقطاب الخبرات فى مختلف المجالات.

وأوضح، أن المركز سيكون له دور مجتمعي هام لخدمة العملية التعليمية في كافة مؤسسات التعليم الجامعى ،حيث سيقدم الخدمات الاستشارية لمراكز القياس فى مختلف المؤسسات التعليمية، وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة فى مجال القياس التربوى ونشر ثقافة القياس والتقويم وتعميقها على المستويين التعليم والمجتمعي، وأن المركز يأتى ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة تقييم الطلاب، والتى بدأت بتحديث منظومة الامتحانات فى الفصل الدراسى الجارى باستحداث سؤال حل المشكلات، والعمل على ضرورة أن تقيس الامتحانات القدرة علي الفهم والتحليل وقياس القدرات العليا للتفكير المجرد والقدرة علي حل المشكلات.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على تحديث خطط الجامعة الاستراتيجية وفقا لمتطلبات التحول نحو جامعات الجيل الثالث، والتي من شأنها المساهمة في التحديات القومية،وعلي رأسها القيام بحركة تنويرية ضد الإرهاب وترسيخ مفهوم أخلاق التقدم وربط التعليم بنظرية التنمية الشاملة، والتوسع في الأنشطة الطلابية الإبداعية التي تخلق أجيال قادرة علي قيادة المستقبل.



