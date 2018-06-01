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الجمعة، 01 يونيو 2018 02:54 م
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طيران تحالف دعم الشرعية يشن غارات قوية على مواقع الحوثيين بمقبنة

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:30 م
طيران تحالف دعم الشرعية يشن غارات قوية على مواقع الحوثيين بمقبنة المتحدث باسم قوات التحالف
إيمان حنا
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شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، عددا من الغارات الجوية مستهدفة مواقع تمركز المليشيات الحوثية فى جبهة مقبنة غرب تعز.

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن الغارات استهدفت منطقتى الهياكل والهياجم القريبة من جبل العويد الاستراتيجى التى أحكمت قوات الجيش الوطنى السيطرة عليه، وأسفرت عن تدمير مدفع هاون وأسلحة متوسطة كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى مصرع 15 عنصرا من  الميليشيات الإنقلابية.

وأضاف المصدر، أن المعارك فى مقبنة على أشدها والعدو فى تقهقر نتيجة الخسائر الفادحة التى تكبدوها من قبل غارات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، التى ساعدت الجيش من الزحف نحو أوكار العدو دون أى عائق يذكر، مشيرًا إلى انتصارات الجيش المتتالية فى جبهة مقبنة، وتحرير عدة مواقع هامة وسط انهيارات كبيرة فى صفوف المليشيات.


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