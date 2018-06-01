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ضبط 6 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وبندقية خرطوش فى بولاق الدكرور

الجمعة، 01 يونيو 2018 05:27 ص
ضبط 6 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وبندقية خرطوش فى بولاق الدكرور القبض على عاطلين -ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مكافحة المخدرات بالجيزة، القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم كمية من مخدر الاستروكس والحشيش والأقراص المخدرة، وبندقية خرطوش ببولاق الدكرور. 

تم ضبط المتهمين خلال حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، من ضبط 6 عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس والحشيش والأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، بالإضافة إلى حيازة أحدهم بندقية خرطوش، حيث اعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 


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