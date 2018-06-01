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ضبط 4 متهمين بحيازة 5 قطع أسلحة نارية قبل استخدامها فى التشاجر بأسيوط

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:37 م
ضبط 4 متهمين بحيازة 5 قطع أسلحة نارية قبل استخدامها فى التشاجر بأسيوط المتهمون والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى
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نجح قطاع الأمن العام بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 4 من أفراد إحدى العائلات بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية وذخائر.

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة ديروط بأسيوط، تجهيز بعض أفراد إحدى العائلات بناحية نجع خضر دائرة المركز، أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى التشاجر مع بعض أفراد عائلة أخرى، لخلافات سابقة بينهما.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 5 قطع أسلحة نارية وذخائر عبارة عن "4 بنادق آلية، وفرد خرطوش، و257 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و7 خزن أسلحة آلية، بحوزة مزارعين أحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إطلاق أعيرة نارية بالمركز، حاصلين على دبلوم.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.   

 


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