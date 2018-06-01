ضبط 1772 سلاح نارى و1794 قضية مخدرات و22 عصابة فى حملات أمنية خلال 10 أيام

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، خلال عشرة أيام، فى ضبط 1772 قطعة سلاح نارى، و1794 قضية مخدرات، و22 تشكيل عصابى، وتنفيذ 734360 حكما قضائيا متنوعا.

ووجهت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة من 20/5/2018 حتى 30/5/2018، ونجحت فى مجال ضبط الأسلحة النارية فى ضبط (1772) قطعة سلاح نارى عبارة عن مدفع جرينوف، و5 رشاشات، و 228 بندقية آلية، و7 بنادق رصاص، و374 بندقية خرطوش، و122 طبنجة، و1035 فرد محلى، و4437 طلقة مختلفة الأعيرة، و96 خزينة متنوعة، و2 شريط طلقات، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (1794) قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (181,815 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت ( 98,749 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 18,215 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (21,720 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الفودو وزنت (7,583 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,525 كيلو جرام )، و(112587) قرصا مخدرا.

كما تم ضبط (655) متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وضبط (7) هاربين من السجون، وضبط (155) متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وبحوزتهم (بندقية خرطوش، وطبنجة، و16 فرد محلى، و97 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (22) تشكيل عصابى ضموا (63) متهما ارتكبوا (136) حادث سرقة متنوع، وضبط (4213) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها، وتم إعادة (41 سيارة، 32 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتها، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (734360) حكما قضائيا متنوعا.