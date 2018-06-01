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صور.. بطريرك الكاثوليك يترأس صلوات القداس الإلهى بكنيسة المطرية

الجمعة، 01 يونيو 2018 09:35 ص
صور.. بطريرك الكاثوليك يترأس صلوات القداس الإلهى بكنيسة المطرية احتفالية العائلة المقدسة
سارة علام - تصوير محمد الحصرى
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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، صلوات القداس الإلهى بكنيسة العذراء مريم بالمطرية، وذلك بحضور قيادات وأساقفة الكنيسة على أن يفتتح البطريرك ومسئولى السياحة والآثار مغارة العائلة المقدسة.

 تعتبر مغارة العذراء بكنيسة العائلة المقدسة بجوار «شجرة مريم» بالمطرية،  أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السيدة العذراء.

وتم بناء هيكل بسيط بجوار شجرة مريم فى أواخر القرن الرابع، وسرعان ما جذب عددا كبيرا من مختلف المناطق فى مصر وخارجها، كما اهتم الآباء الكاثوليك اليسوعيون «الجزويت» بزيارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرية، فقاموا بتشييد كنيسة كاثوليكية باسم العائلة المقدسة، وقام بتكريسها المطران جيدو كوربلى، فى نوفمبر 1891، لتكون الكنيسة بشكلها الحالى.

 

احتفالية العائلة المقدسة (1)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (2)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (3)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (4)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (5)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (6)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (7)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (8)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (9)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (10)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (11)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (12)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (13)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (14)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (15)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (16)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (17)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (18)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (19)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (20)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (21)
 

 

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احتفالية العائلة المقدسة (23)
 

 

احتفالية العائلة المقدسة (24)
 
 

 


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مغارة

بطريرك الكاثوليك

صلاة القداس




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