صور.. المئات يتظاهرون فى تركيا ضد أردوغان إحياء لذكرى احتجاجات 2013

اسطنبول (أ ف ب)

خرج مئات المعارضين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى مسيرة الخميس فى وسط اسطنبول إحياء للذكرى السنوية الخامسة للاحتجاجات التى شكلت عام 2013 تحديا خطيرا لسلطته.

وبدأت تلك الاحتجاجات فى نهاية مايو 2013 تنديدا ببناء مركز تسوق فى حديقة غيزى قرب ميدان تقسيم فى وسط اسطنبول، وتحولت لاحقا الى حركة احتجاج فى كل انحاء البلاد ضد اردوغان الذى كان انذاك رئيسا للوزراء.

وأفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" بأن المتظاهرين الذين خرجوا الخميس كانوا تحت مراقبة عدد كبير من عناصر شرطة مكافحة الشغب. وتوجه المتظاهرون الى ميدان تقسيم حاملين لافتات كتبوا عليها "الظلام سيتلاشى، غيزى ستبقى".

وكُتب على لافتة اخرى "نحن محتجو غيزي. هم (الحكومة) يوشكون على الرحيل"، وحمل بعض المتظاهرين صورا لثمانية اشخاص قُتلوا خلال اعمال عنف فى نهاية يونيو 2013.

ولم يتمكن المتظاهرون من الوصول الى حديقة غيزى بسبب طوق فرضته الشرطة، لكن لم تُسجل اى اشتباكات واسعة النطاق بين الطرفين، وتستعد تركيا فى الرابع والعشرين من يونيو لانتخابات رئاسية وتشريعية، وقد ترشح اردوغان لولاية رئاسية جديدة.



اتراك يتظاهرون ضد اردوغان



احتجاجات فى تركيا



احياء ذكرى مظاهرات 2013



جانب من الاحتجاجات ضد اردوغان



جانب من الاحتجاجات فى تركيا