س و ج .. كل ما تريد معرفته عن "فض اعتصام رابعة" بعد حجز القضية للحكم

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 29 شهرا على نظر قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وصلت القضية إلى محطتها قبل الأخيرة بعد حجز القضية لجلسة 30 يونيو 2018 للنطق بالحكم، وخلال الأسئلة القادمة سنجيب على بعض النقاط الهامة فى القضية.

متى وقعت أحداث فض اعتصام رابعة العدوية؟

ـ بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التى وقعت بمحيط ميدان رابعة العدوية، بدأت الأجهزة الأمنية فى فض الاعتصام، يوم 14 أغسطس 2013.

كم عدد المتهمين الوارد أسماؤهم بأمر الإحالة؟

ـ وصل عدد المتهمين إلى 739 متهما من بينهم العديد من قيادات الإخوان وفى مقدمتهم المرشد محمد بديع، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد، وأسامة نجل الرئيس المعزول.

كم عدد الشهود بالدعوى ؟

ـ ضمت قائمة أدلة الثبوت 241 شاهد إثبات، من أبرزهم اللواء أسامة الصغير مدير امن القاهرة الأسبق، واللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، ومأمور مدينة نصر إبان الأحداث.

متى نظرت أولى الجلسات بالدعوى؟

ـ نظرت أولى جلسات الدعوى فى 12 ديسمبر من عام 2015، وتلا فيها ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وفيما أنكر المتهمين التهمة المنسوبة إليهم.

كيف تمت عملية فض الميدان من معتصمى الإخوان طبقا لأقوال الشهود؟

ـ فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر قال اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى إبان الأحداث ان الفض بدء باستخدام مكبرات الصوت ومطالبة المعتصمين بفض الاعتصام، ثم استخدام الغاز وخراطيم المياه، وتم استخدام الذخيرة الحية مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على القوات من عمارة تحت الإنشاء بشارع الطيران.

ما هى أهم الأحداث التى شهدتها الدعوى؟

ـ فى جلسة 17 أبريل 2018 المحكمة تحبس البلتاجى سنة بتهمة تعطيل سير الجلسة.

ـ فى جلسة 20 فبراير الماضى المحكمة تقرر سماع أقوال اللواء أسامة الصغير فى جلسة سرية.

ـ وفى جلسة 13 واحد المحكمة تستمع لشهادة كبير الأطباء الشرعيين.

ما هى أول جلسة حضرها نجل مرسى عقب القبض؟

ـ فى جلسة العاشر من ديسمبر الماضى كانت أول جلسة يظهر فيها أسامة نجل المعزول عقب القبض عليه بعد تقديمه كمتهم هارب.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

ـ نظرت المحكمة حوالى 65 جلسة حتى الآن.

ما هو آخر قرارات المحكمة؟

قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 30 يونيو للنطق بالحكم.