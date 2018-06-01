سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 1-6-2018 فى مصر

كتبت رانيا فزاع

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، أول أيام العطلة الأسبوعية على نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى أمس، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى 4.74 جنيه للشراء، 4.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"

4.76 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.74 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى ال

بنك

التجارى الدولى

cib

4.74 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع