زيادة عدد غوريلا الجبال المعرضة للانقراض لأكثر من 1000

رويترز

كشفت دراسة جديدة أن عدد غوريلات الجبال البرية المهددة بالانقراض التى تعيش فى وسط أفريقيا قد تجاوز 1000 غوريلا وهو ما يمثل زيادة هائلة عن عددها فى العقود السابقة.

وأُجرى هذا العمل الميدانى على مدار عامى 2015 و2016 وتم خلاله العثور على مسارات ومواقع سكنى فى متنزه فيرونجا فولكينوز الوطنى على الحدود بين رواندا والكونجو الديمقراطية. وأجريت تحليلات جينية أيضًا على 1100 عينة من البراز لتحديد الأفراد.

وفى منتصف الثمانينات من القرن العشرين، كانت منطقة فيرونجا فولكينوز تحتوى على ما يقرب من 250 غوريلا ، وفى عام 2010 تم إحصاء 480. وأحصى المسح الأخير ما لا يقل عن 604. وعندما يتم جمع هذا العدد مع حوالى 400 غوريلا فى متنزه بويندى إمبينيترابل الوطنى فى أوغندا يصبح العدد الآن 1004 غوريلا جبلية حسبما تقول الدراسة.