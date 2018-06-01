رئيس وزراء الهند يزور سنغافورة لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

سنغافورة (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء الهندى "ناريندرا مودى" اليوم الجمعة، مع نظيره السنغافورى "لى هسين لونج"، خلال زيارة يقوم بها لسنغافورة تستغرق 3 أيام سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية "رافيش كومار" - فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن المناقشات بين مودى ولونج تركزت على التعاون الثنائى بين الهند وسنغافورة فى عدد من المجالات مثل التجارة والاستثمار والاتصالات والابتكار والتكنولوجيا بالإضافة إلى القضايا الاستراتيجية.

وذكرت قناة "دى دى نيوز" الهندية أن مودى التقى أيضا خلال هذه الزيارة برئيسة سنغافورة "حليمة يعقوب" ، حيث تبادلا وجهات النظر من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد سنغافورة المحطة الأخيرة فى الجولة الآسيوية التى يقوم بها رئيس الوزراء الهندى حيث زار كلا من إندونيسيا وماليزيا.